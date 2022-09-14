Manavgat Belediyesi'nden eğitime katkı projesi

Başkan Şükrü Sözen, okulların yoğun olarak bulunduğu Mimar Sinan Mahallesi Şahin Tepesi mevkiindeki inşaatı, yerinde inceledi

"Söz verilen projeler hayata geçiriliyor"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2019 Yerel Seçimlerinde kent halkına taahhüt ettiği projeleri, sırasıyla hayata geçirmeye devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi Şahin Tepesi Mevki'ndeki projenin temeli atılarak inşaat çalışmalarına başlandı. Okulların yoğun olarak bulunduğu bölgedeki projeyi yerinde inceleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. 2 bin 500 m2'lik alanda tasarlanan “Etüt Eğitim Merkezi” binasında yönetim odası, 110 öğrencinin yararlanabileceği 1 adet sesli çalışma salonu, 52 öğrencinin kullanabileceği 1 adet sessiz çalışma salonu, mutfak ve WC yer alacak.

Çok yönlü eğitim merkezi

Manavgat Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Etüt Eğitim Merkezi de, öğrencilerin okul ödevlerini yapabileceği ferah bir çalışma ortamı tasarlandı. Tüm öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlamak isteyen Manavgat Belediyesi, ücretsiz internet, çay, kahve, dinlenme alanları ve yürüyüş yolunu da projeye dahil etti. Etüt Eğitim Merkezi'nin kısa sürede tamamlanarak hayata geçirileceğini belirten belediye yetkilileri, Manavgat Belediyesi'nin uzman eğitmen kadrosunun öğrencilere sınav zamanlarında bireysel dersler vererek yardımcı olacağını da belirtti.

"Her şey çocuklarımız için"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eğitime katkı sağlayacak olan bir projeyi daha hayata geçirdikleri için mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, “Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla projelendirdiğimiz Etüt Eğitim Merkezi'mizin temelini attık. Projemizi en kısa sürede neticeye götürerek kullanıma açmayı hedefliyoruz. Etüt Eğitim Merkezi'miz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Manavgat Belediyesi, kenti ileriye taşıyacak olan tüm çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecektir” dedi.