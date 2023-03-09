Manavgat Belediyesi'nden Emek Mahallesi'ne modern park

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla çalışma yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların gönüllerince oynayabileceği parkı kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacak. Bin 500 m2'lik alanda yapılan modern park içerisinde çocuk oyun grupları, spor aletleri ve yürüyüş yolları da olacak. Bölge sakinleri, Manavgat Belediyesi'nin hizmetlerinden dolayı Başkan Şükrü Sözen'e ve ekibine teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm mahallelerde yaşayan çocukların ve vatandaşların sosyal yaşam alanlarına katkı yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “Her Mahalleye Bir Park projemiz ile hem çocuklarımıza gönüllerince eğlenebileceği bir alan sunuyoruz hem de vatandaşlarımızın soluk alabileceği alanları hizmete sunmuş oluyoruz. Ayrıca kentimizde yeşil alanların miktarını da böylelikle arttırmış oluyoruz. Parkımız, bölge sakinlerimize ve çocuklarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.