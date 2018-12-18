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Manavgat Belediyesi'nden engelsiz yaşam merkezi

Manavgat Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor.

Manavgat Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hayata geçiriyor.


Manavgat Belediyesi'nin Ilıca Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapımı devam ediyor. Merkezin içerisinde ve dış cephesindeki tadilatlar en ince ayrıntısına kadar, büyük bir titizlik ile yapılıyor. Kentin en önemli sosyal ihtiyaçlarından olan Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelsiz vatandaşlara yeni bir nefes alanı kazandırılması hedefleniyor.



Engelsiz faaliyetler


Ilıca Mahallesi'ndeki Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde; el sanatları atölyeleri, müzik atölyesi, ailelerin çocuklarını emanet edebileceği nefes kreşi, kariyer planlama birimi, seracılık eğitimi, görme engelli kütüphanesi, görme engellilere özel bilgisayar sistemi gibi birçok faaliyet alanı bulunacak.



Sözen: “Ekiplerimiz tüm hızıyla çalışıyor”


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kentte yaşayan engelsiz vatandaşların tamamen sosyal hayatına katkı sağlamaya yönelik oluşturulan bu merkezin açılışının en yakın zamanda yapılacağını belirtti. Sözen, “Kentimizde en önem verdiğimiz ve hayata geçirmek istediğimiz projelerden biri olan Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi açacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu merkez ile engelsiz kardeşlerimiz yeni bir nefes alanına kavuşacak, bizler de aynı zamanda sosyal hayatlarına katkı sağlamış olacağız. Projemizi en yakın zamanda değerli Manavgat halkımızın katılımıyla hayata geçireceğiz. Ekiplerimiz var güçleri ile çalışmaya devam ediyor” dedi.

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