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Manavgat Belediyesi'nden Eurovision şarkıları konseri

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Eurovision Şarkıları’ konseri verecek.

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde ‘Eurovision Şarkıları' konseri verecek.


Türkiye'de ilk defa yapılacak olan belgesel tadındaki konser etkinliğinde geçmişten günümüze Eurovision Şarkıları söylenecek. Tayfun Yılmaz şefliğinde 7-14 yaş arası 75 çocuktan oluşan koro ‘Ajda Pekkan'dan Petrol, Kayahan'dan Gözlerinin Hapsindeyim, Sertab Erener'den Everyway That I Can' gibi unutulmaz şarkıları seslendirecek. Konserin sunuculuğunu ise efsane isim Bülent Özveren üstlenecek.


Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu ‘Eurovision Şarkıları' konseri, 22 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu muhteşem geceye tüm Manavgat halkını davet etti.

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