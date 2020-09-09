İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat Belediyesi'nden Gençler ve Çardak'a çok amaçlı kapalı alan

Manavgat Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların, sünnet, düğün, mevlüt, pazar yeri ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla, Gençler ve Çardak Mahallelerine 20 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde çok amaçlı kapalı alan yaptı.


Mahalle halkı, yapılan kapalı alanlarda her türlü etkinliklerini gerçekleştirebilecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çalışmaların aynı doğrultuda süreceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gençler ve Çardak mahallelerine yaptığımız kapalı alanlarla halkımızın birçok ihtiyacını giderdiğini görmek bizlere bir kat daha fazla güç veriyor. Kapalı alanlarımız bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızın yüzündeki tebessümden aldığımız güçle Manavgat'ımıza ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.