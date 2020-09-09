Manavgat Belediyesi'nden Gençler ve Çardak'a çok amaçlı kapalı alan

Mahalle halkı, yapılan kapalı alanlarda her türlü etkinliklerini gerçekleştirebilecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çalışmaların aynı doğrultuda süreceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gençler ve Çardak mahallelerine yaptığımız kapalı alanlarla halkımızın birçok ihtiyacını giderdiğini görmek bizlere bir kat daha fazla güç veriyor. Kapalı alanlarımız bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızın yüzündeki tebessümden aldığımız güçle Manavgat'ımıza ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.