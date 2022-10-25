Manavgat Belediyesi'nden Hatipler'e kapalı alan

Manavgat Belediyesi, kırsal mahallelerdeki vatandaşların sünnet, düğün, mevlit, düğün, pazar yeri ve diğer ihtiyaçlarını modern bir ortamda sağlayabilmesi amacıyla Hatipler Mahallesi'nde başlattığı kapalı alan inşaatını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 500 metrekarelik alanda inşa ettiği kapalı alan, 31 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde. Mahalle sakinleri, bundan sonra organizasyonlarını gönül rahatlığıyla modern bir ortamda yapacaklarını belirterek hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarının her zaman öncelikli olduğunu belirtti. Başkan Sözen, “Mahalle halkımızın kapalı alan ihtiyacını tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Pek çok kırsal mahallemizde kapalı alanlarımızı tamamladık. Halkımız bu alanlar sayesinde sosyal faaliyetlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebiliyor. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.