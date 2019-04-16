Manavgat Belediyesi'nden köpek oyun parkı

etap çevre düzenlemesi kapsamında 250 metrekarelik alanda Köpek Oyun Parkı yaptı.

Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından tasarlanan oyun alanında, evcil köpekler tırmanma, denge, atlama etkinlikleriyle yeteneklerini artırabilecekler.1 adet ahşap köprü, tahteravalli, eğitim çemberi, klübe, silindir ve hayvan sahiplerinin oturabileceği 4 adet bankın bulunduğu alanda hayvan severlerin uyacağı kurallar da belirlendi.

Belirlenen kurallara Köpek Oyun Parkı'nda köpeklerle ilgili her türlü sorumluluk sahibine ait olacak. Köpekler alan dışında gezdirilecek. Tüm köpekler mikroçipli ve karneli olacak, boyun tasması ve künyeleri takılacak. Alan girişinde bu belgeler kişilerin yanında bulunacak. Köpek sahipleri yanlarında dışkı toplama poşeti bulundurmak zorunda olacak. Çevre temizliğine özen gösterilecek. Agresip ve koruma güdüsü yüksek köpeklerin girişi yasak olacak. Herhangi bir şikayet olduğunda şikayete sebebiyet veren köpeğin sahibi onu alandan uzaklaştıracak. Köpekler hiçbir zaman gözetimsiz bırakılmayacak. Bir kişi en fazla 2 köpek getirebilecek.

12 yaşından küçük çocukların yanlarında velileri olmadan girmeleri yasak olacak. İçeriye yiyecek, ödül getirilemeyecek.