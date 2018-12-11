Manavgat Belediyesi'nden Kültür ve Sanat Atağı

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen ‘Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz' adlı tiyatro oyunu, Manavgatlı tiyatro severleri güldürürken, düşündürdü.

Manavgat Belediyesi'nin tiyatro etkinlikleri kapsamında Manavgatlı izleyicisi ile buluşan ‘Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Kasım Uçkan'ın yazdığı, Hakter Balaban'ın yönettiği, Genel Sanat Yönetmenliğini Orhan Kökel'in yaptığı ‘Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz' komedi oyununun başrollerinde ise Hakter Balaban, Tuğçe Sarıkaya, Sibel Gökçe, Ali Tutal, Vural Buldu ve İlkin Çakır gibi tiyatronun deneyimli isimleri rol aldı. Manavgatlı tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği komedi oyunu izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

“Etkinliklerimiz aralıksız devam edecek”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, konser, tiyatro gibi kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık vermeye başladıklarını ve etkinliklerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Oyun sonunda ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halis Akkaya tarafından tiyatro oyuncularına çiçek verilirken, oyuncular tarafından ise Halis Akkaya'ya plaket takdim etti.