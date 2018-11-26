Manavgat Belediyesi'nden öğretmenler günü kutlaması

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye bünyesindeki öğretmenler ile bir otelde organize ettikleri Öğretmenler Günü yemeğinde bir araya geldi. Manavgat Belediyesi'nin kreş, çocuk kültür merkezi, aile eğitim merkezi, kız öğrenci ve erkek öğrenci misafirhanesi, gençlik merkezi birimlerindeki öğretmenler, kutlama yemeğinde bir araya gelerek, güzel bir akşam geçirdi.

Öğretmenler gönüllerince eğlendi

Başkan Sözen, “Çalışma arkadaşlarımın içinde sizler çok özel bir yerdesiniz. Temsil ettiğiniz yerler, kurumlar, çocuklarımızın yetiştirilmesi, gençlerimizin yetiştirilmesi ve onların sahiplenilmesi anlamında çok özel bir noktadasınız. Onun için sizler Manavgat Belediyesi ve benim için çok farklı bir yerdesiniz. Bu ailenin bu kadar geniş olduğunu bir kez daha fark ettim. Çok güzel, çok büyük bir aileyiz. Böylesine güzel bir ekibe sahip olmak, böylesine nezih insanları bir arada görmek beni bir kez daha mutlu etti. Manavgat Belediyesi çok yoğun bir belediye, burada görev yapmak meşakkatli, heyecan gerektiren ve algıların açık olmasını gerektiren bir belediyedir. Her birinize yol arkadaşım demekten gurur duyduğum bir duruşunuz var. Böylesine bir kadroyu sıcak tutmak, dinamik kılmak da idarecilerimizin başarısıdır. Bu bağlamda, benimle birlikte aynı anlayışta olan, sizlerle güzel bir çalışma sistemi kurgulayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hem kente, hem çocuklara hem Manavgat Belediyesi'ne yapmış olduğunuz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından yemeğe katılan öğretmenler gönüllerince eğlendi.