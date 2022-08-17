Manavgat Belediyesinden Sarılar ve Sorgun'da asfalt çalışması

Belediye ekipleri, ilçedeki trafiği rahatlatmak ve vatandaşların güvenli ulaşımını kolay hale getirmek amacıyla Sarılar ve Sorgun Mahallelerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sorgun Mahallesi 8179 ve 8181 ile Sarılar Mahallesi 1050 ve 1051 numaralı sokaklardaki tozlu yolları asfaltla kaplayarak modern hale getirdi. Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarı'nda yol çökmesi nedeniyle bozulan bölgelerde de yama çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve bölge esnafı yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Şükrü Sözen, 106 mahalle genelinde asfalt ve yol bakım onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Vatandaşlarımızdan gelen isteklere anında cevap vererek yol yapım çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İmkanlarımız ve belirlediğimiz plan dahilinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kentimizin her noktasında çözüm odaklı hizmet götüren mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Yollarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.