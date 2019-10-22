Manavgat Belediyesinden Satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciliği ve Manavgat Belediyesi'nin “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”na ithafen düzenlediği Satranç Turnuvası, 19-20 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciliği ve Manavgat Belediyesi'nin “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”na ithafen düzenlediği Satranç Turnuvası, 19-20 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğretmenler, çocuklar ve çok sayıda aile katıldı. 200 öğrencinin katıldığı turnuva, toplam 5 kategoride gerçekleşti. 7 yaş ve açık kategorileri grubunda Ömer Arda Turgut birinci olurken, Süleyman Bilal Topçu ikinci, Umuralp Yalçınkaya üçüncü oldu. 8 yaş gurubunda Zeren Demiral birinci, Sümeyye Gültekin ikinci, Koray Gültekin ise üçüncü oldu. 10 yaş grubunda Deniz Kahvecioğlu birinci, Mehmet Berat Coşkun ikinci, Ali Aksu Balamir ise üçüncü oldu. 12 yaş gurubunda Taha Yasir Gültekin birinci, Eylül Ceren Gedik ikinci, Mustafa Alpaslan Aslan üçüncü oldu. Yapılan satranç turnuvasında dereceye girenlere ödül olarak madalya verildi. Çocuklarının satranç oyununu takip eden ailelerin heyecanı ise neşeli anlara sahne oldu. Çocuklarının iki gün boyunca hoşça vakit geçireceğini belirten aileler Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu tarz zeka oyunları ile kendilerine olan özgüvenlerini geliştirmek ve onların kendilerini kanıtlamasını sağlamak hepimizin görevi. Gençlerimize her alanda olduğu gibi, bu alanda da güveniyoruz. Bu bağlamda iki gün boyunca turnuvamızda yarışan ve turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyor, herkese başarılarının devamını diliyorum. Dereceye giren ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.