Manavgat Belediyesi'nden ‘Toros Kadınları'na eğitim

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, kadınların kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla oluşturduğu ‘Toros Kadınları Emek Pazarı'nda görev alacak olan kadınlar, uzman eğitimcilerden iletişim, satış pazarlama, hijyen, gıda ve mutfak sanatları eğitimlerinden geçirildi.

Toros Kadınları Emek Pazarı'nda 7. Dönem Mayıs ayında başlayacak. Pazartesi Pazarı kompleksinde kurulacak olan “Toros Kadınları Emek Pazarı”nda, yeni dönemde tezgah açmak isteyen 60 emekçi kadın için, Atatürk Kültür Merkezi'nde eğitim seminerleri düzenledi.

“İlgiyle dinlediler”

Düzenlenen seminerler dizisinde Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Hasan Fehmi Öz gıda, hijyen ve mutfak sanatları hakkında bilgilendirme yaparken, Eda İlbasmış ise satış-pazarlama ve genel iletişim konularında kadınları bilgilendirdi. Kadınlar, uzman eğitmenleri ilgiyle ve notlar alarak dinledi.

“Kadınlarımıza destek olalım”

Başkan Şükrü Sözen, Toros Kadınları Emek Pazarı'na pandemi ve yangın süreçleri nedeniyle bir süre ara verdiklerini belirterek, kadınların yeni döneme daha hevesli, daha yenilikçi bir şekilde başlayacaklarını söyledi. Başkan Sözen, “Bizleri bugünlere getiren en değerli varlıklarımızın, toplum içerisinde en özel yerde olması, aile ve kent ekonomisine katkıda bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Kadınlarımız, Mayıs ayında yeniden faaliyetine başlayacağımız pazarımızda en güzel ürünlerini sergileyecekler. Tüm Manavgat halkımızı, Toros Kadınları Emek Pazarımızdaki kadınlarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.