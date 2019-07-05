Manavgat Belediyesi'nden yazarlık atölyesi

Yazarlık atölyesi 18 yaş üzeri tüm yetişkinlere açık olacak. Yazarlık atölyesine katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 19 Temmuz olarak belirlenirken, başvuruların Manavgat Belediyesi Halk Masası'na yapılacağı açıklandı. 23-24 Temmuz tarihlerinde başlayacak olan “ Yazarlık Atölyesi”nde ilk dersler, Türk Tiyatro ve sinema sanatçısı, yazar, çevirmen Kosta Kortidis tarafından verilecek. 8 saat sürecek yazarlık atölyesinde bir yazınsal metnin öğelerinin neler olduğu, yazınsal dilin en önemli anahtarları üzerinde çalışılacak. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmen olarak görev yapan Kosta Kortidis, Manavgat'ta böyle bir eğitimde yer alacağı için memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, gençler ve kadınların kültürel ve sosyal gelişimleri için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Sözen, tüm gençleri ve özellikle kadınları yazarlık atölyesine katılarak kendilerini geliştirmeye davet etti.