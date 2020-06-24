Manavgat Belediyesi'nden YKS öncesi okullara dezenfekte

Çok sayıda öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilmesiyle harekete geçen Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezde ve mahallelerde sınav yapılacağı belirlenen okullarda hijyen ve dezenfektan çalışmalarına başladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, öğrencilerin hijyenik ortamda ve gönül rahatlığı ile sınava girmesi için okullarda korana virüse karşı dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi. Sözen, "Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan YKS sınavı öncesinde biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirerek dezenfektan çalışmalarımıza hız verdik. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun. Bu vesileyle YKS'na girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar ve zihin açıklığı, ailelerine sabır, görev alacak eğitimcilerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.