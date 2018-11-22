Manavgat Belediyesi'ne 3 ödül

Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 3 ödüle birden layık görüldü.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması sonuçları Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan törende açıklandı. Birliğe üye belediyelerin örgün projelerinin desteklenmesi, tanıtılması ve başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 24 farklı belediyeden 83 proje katıldı. Manavgat Belediyesi bu yıl; ‘İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler' kategorisinde ‘Toros Kadınları Emek Pazarı Projesi' ve ‘Çevre Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri' kategorisinde ‘Antik Side Kentsel Tasarım Projesi' ile 1'incilik ödüllerine layık görülürken, ‘Altyapı Çalışmaları' Kategorisi'nde ‘Nehir Boyu Bisiklet' çalışması ile 2'ncilik ödülü almaya hak kazandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Seçim arifesinde yüreklice, cesaretlice emeği ortaya çıkaran Akdeniz Belediyeler Birliği ailesine teşekkür hepimizin borcu. Belediye Başkanlarını kamçılayan, teşvik eden bu ödüller son derece önemlidir. Böylesine liyakatli, mesleğinde uzman insanları bir araya getiren başta Birlik Başkanımız olmak üzere, kıymetli yöneticilerimize, emeği ön plana çıkaran çok değerli hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Benim için bu ödülün bir önemi daha var. Bu zamana kadar, mesai arkadaşlarımla beraber birçok ödül aldık fakat bu ödül benim için yeri ayrı. Bu birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği ailesini büyüten, bu noktalara getiren arkadaşlarımızın verdiği bu bölgesel ödülün benim için bir özel tarafı var. Bu emeğe teşekkür ederken, bu birliğin ilk kurulma anında kurucu üyesi olan rahmetli babam Manavgat Belediye Başkanı İbrahim Sözen'in arkasından bu birlikten ödül alıyor olmak benim için ayrı bir gurur. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onlar adına ve bize emek veren Manavgat halkı adına alıyorum” diye konuştu.