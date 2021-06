Manavgat Belediyesi'ne Kent müzesi ödülü

Manavgat Belediyesi'nin hayata geçirdiği Manavgat Kent Müzesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Müze Özendirme Yarışması'nda Kent Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, kent tarihi ve kültürünü yaşatmak amacıyla büyük emeklerle hayata geçirdiği Manavgat Kent Müzesi, Tarihi Kentler Birliği'nce ödüle layık görüldü. İstanbul Pendik'te yapılan Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı'nda Müze Özendirme Yarışması'nda ödül töreni gerçekleştirildi. Jüri Başkanı Ahmet Erdönmez'in sunumuyla yapılan törende Manavgat Belediyesi “Kent Müzeleri” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Manavgat halkı ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına Belediye Başkan Yardımcıları Hakime Yılmaz, Halis Akkaya ve Etüd Proje Müdürü Gülbahar Budak teslim aldı.

“İnteraktif hologram müzeleriyle de gündemde olacağız”

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz, “Manavgat Belediyesi çok sayıda ödül aldı. Bu ödülü de kent merkezinde ırmak kenarına yaptığımız Kent Müzesi için aldık. Manavgat halkına ve belediye başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Manavgat Belediyesi kültürel çalışmalarına devam ediyor, projelerimiz hala aktif durumda. İlerleyen zaman içerisinde çok daha büyük interaktif hologram müzeleriyle de gündemde olacağız.” diye konuştu.

“Manavgat'ımız için çok önemli ve değerli bir miras”

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, “Manavgat'ımız için çok önemli ve değerli bir miras. Çünkü geçmişten günümüze kültürümüzü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarılabilecek bir proje. Pandemi sürecinde müzelerin kapalı olduğu dönemlerde müzelerimizi olabildiğince açık tutmaya çalıştık. Ben bu tür müzelerin her kentte olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu müzeler geçmişle gelecek arasında bir bağ oluşturuyor. Bizim içinde çok kıymetli projeydi. Ödül alarak da bunu taçlandırdık. Buraya gelerek belediye başkanımız adına ödülü aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, alınan her ödülün hizmet aşklarını artırdığını dile getirerek Manavgat halkının güzel olan her şeye layık olduğunu söyledi. Sözen, “Ödülümüzü Manavgat halkımız adına belediye başkan yardımcılarımız teslim aldı. Ödülümüzü kentimize getiriyor olmaktan gurur duyuyorum. Aldığımız her ödül bizi çok heyecanlandırıyor ve hizmet aşkımızı artırıyor. Ödülümüzün gerçek sahibi Manavgat halkıdır” dedi.