Manavgat Belediyesi'nin Nar Beach'leri beğeni topluyor

Manavgat Belediyesi'nin Antik Side sahillerinde hizmete açtığı Nar Beach 1 Nar Beach 2 ve Nar Beach 3 Halk Plajları, yerli ve yabancı misafirlerin büyük beğenisini topladı.

Side'nin tarihteki adı olan “NAR” ismi verilen plajlar, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya başladı. Dünyaca ünlü Antik Side içerisinde faaliyete geçen Nar Beach 1, Nar Beach 2 ve Nar Beach 3 halk plajlarında, bay ve bayan WC'ler, soyunma kabinleri, duşlar ve 3 plajda toplam 250 adet şezlong yer alırken ayrıca halkın ucuz bir şekilde yararlanacağı kafeteryalar da bulunuyor.

"Side'ye değer kattı"

Side'de yaşayan esnaf ve vatandaşlar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Antik Side içerisinde alternatif halk plajlarının kullanıma açmasının olumlu bir girişim olduğunu ve Side'ye artı değer kattığını söyledi. Vatandaşlar, “Bizler Sideli olarak bugüne kadar halk plajı konusunda eksiklik yaşıyor, bu güzelliklerden mahrum kalıyorduk. Manavgat Belediyemizin hizmeti sayesinde bölgemize gelen misafirler hem modern şartlarda hizmet alıyor hem de ailelerimizle birlikte bizler de gönül rahatlığıyla keyifli vakit geçirebiliyoruz. Başkanımız Şükrü Sözen'e Side'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

"Yoğun ilgi"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Nar Beach'lerle Side'nin eşsiz güzelliklerini turizm ve kent halkıyla paylaştıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Dünya turizminde önemli yere sahip olan Antik Side içerisinde faaliyete geçirdiğimiz Nar Beach'lerimiz, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Plajlarımızın hizmete girmesiyle birlikte Side turizmine artı değer kattık. Ayrıca bu eşsiz güzelliği kent halkımızla da paylaşmış olduk. Tüm ziyaretçilerimizin, Nar Beach'lerimizde keyifli vakitler geçirmesini diliyorum” dedi.