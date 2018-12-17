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Manavgat Belediyespor ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7.

Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor, 13. hafta karşılaşmasında Tavas Birlikspor'u 2-0 mağlup etti.


Manavgat Belediyespor, 13. hafta karşılaşmasında Denizli ekibi Tavas Birlikspor'u konuk etti. 2018-2019 sezonunun birinci devresinin son karşılaşmasında Manavgat Belediyespor, Babacar ve Efşan'ın ikinci yarıda attığı gollerle Tavas Birlikspor'u 2-0 yendi.


10. Dakikada Sağ kanattan ceza sahasına giren Selim'in sert şutu kalenin üstünden az bir farkla dışarı çıktı. Karşılıklı atakların olduğu ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Manavgat Belediyespor'lu oyuncular ataklarını artırdı. Baskılı oynamaya başlayan Manavgat Belediyespor'da 74. dakikada Babacar, Selim'in ortaladığı topa altıpasın içinde dokunarak takımının ilk golünü attı, 1-0. Golün ardından baskısını artıran Manavgat Belediyespor ilk golden 10 dakikada sonra, 84. dakika içinde köşe vuruşu kazandı. Köşe vuruşundan gelen topu kafa vuruşu ile ağlara gönderen Efşan Manavgat Belediyespor'un 2. golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Manavgat Belediyespor, sahadan 2-0 galip olarak ayrıldı.


Toplamda 28 puanı olan Manavgat Belediyespor, Oğuzhanspor'un ardından grubu 2. olarak tamamladı.

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