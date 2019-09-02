Manavgat Belediyespor moral kahvaltısında bir araya geldi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Manavgat Belediyespor, 22 Eylül'de başlayacak olan sezon öncesinde moral kahvaltısında bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Ligi 7. grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Manavgat Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonu öncesinde birlik ve beraberlik yemeği düzenledi. Güçlü isimleri kadrosuna katarak rakiplerine gözdağı veren Manavgat Belediyespor, Manavgat Irmak Kıyısı'nda bulunan bir restoranda düzenlenen kahvaltı ile birlikte sezon öncesinde moral depoladı. Kulüp yöneticilerinin ve teknik heyettin de eşlik ettiği yemekte, takım ruhunun en üst seviyede olacağı ve taraftarlara şampiyonluk sözleri verildi.

İlk maç 22 Eylül'de

Gerçekleştirdiği transferler ile 7. grubun en iddialı takımı olan Manavgat Belediyespor, sezonun ilk maçını kendi evinde oynayacak. 22 Eylül Pazar günü Kepez Belediyespor'la müsabaka oynayacaklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bütün futbolseverleri maçı izlemeye davet etti. Sözen, "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız sezon öncesinde, yoğun çalışma dönemi geçirdi. Manavgat Belediyespor'umuzun birlik ve beraberlik içerisinde yaptığı kahvaltı dayanışma ve takım ruhunu arttıracaktır. Şampiyonluk mücadelemizin ilk maçında takımımıza destek için Manavgat Atatürk Stadyumu'nda olacağız. Bütün Manavgatlı hemşerilerimizi 22 Eylül Pazar günü yapılacak olan Kepez Belediyespor maçında takımımıza destek vermeye davet ediyorum” dedi.