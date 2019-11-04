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Manavgat Belediyespor namağlup liderliğini koruyor

Bölgesel Amatör Lig 7.

grupta mücadele eden lider Manavgat Belediyespor 7. haftada namağlup unvanını korudu.


Mehmet Akif ÜÜniverstespor ile Manavgat Belediyespor arasında geçen karşılaşmayı 2-1'lik skorla Manavgat Belediyespor kazandı. Sezon başından bu yana namağlup bir şekilde yoluna devam eden Manavgat Belediyespor 7. Hafta maçında da liderlik koltuğunu korumayı başardı. Burdur Gazi Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelen takımların mücadelesini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve çok sayıda spor sever izledi. Manavgat Belediyespor'da kaptan Fatih Gümüşel 15. ve 80. dakikalarda attığı gollerle takımını zafere taşıyan isim oldu. Toplamda 19 puanı bulunan ve liderlik koltuğunu koruyan Manavgat Belediyespor, 10 Kasım Pazar günü saat 15.00 da Kestelspor ile Manavgat Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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