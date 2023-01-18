Manavgat Belediyespor'da yeni transferler

Bölgesel Amatör Ligi'ne 8'nci grupta (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, devre arasında transfer döneminin başlamasının ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

Grubunun en iddialı takımları arasında yer alan Manavgat Belediyespor, 6 futbolcuyu renklerine bağladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kulüp yöneticileri ve Manavgat Belediyespor'un teknik direktörü Gürkan Ferhatoğlu'nun da yer aldığı imza töreni, Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Manavgat Belediyespor, Aliağa FK'dan kanat oyuncusu İlker Ataseven'i, Sandıklıspor'dan kanat Eray Can Akkayı'yı, Kahramanmaraş İstiklal Spor'dan forvet Yiğit Ener Aydın'ı, 5 Temmuz İskenderunspor'ndan orta saha Mustafa Şekeroğlu'nu, Doğubeyazıt Fk'dan stoper Miran Avcı'yı ve Gölcükspor'dan kaleci İlyas Mahsuni Cihan'ı kadrosuna kattı. Genç futbolcular, oldukça heyecanlı olduklarını ve taraftarla buluşmak için sabırsızlandıklarını belirterek şampiyonluk sözü verdi. Manavgat'ı bir üst lige taşımak için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, taraftarın ve kentin şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Kadromuza takviye ettiğimiz genç oyuncularımızın kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Taraftar ve kent olarak bu sene şampiyonluğa inandık ve kenetlendik. İnanıyorum ki kupa bu kente gelecek. Yolun sonu şampiyonluk olsun” dedi.