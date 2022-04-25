Manavgat Çocuk Şenliği etkinlikleri sona erdi

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Şenliği etkinlikleri, Ukrayna, Belarus, Gürcistan'dan gelen halk dansları gruplarının gösterileri ve Manavgat Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun dinletisiyle son buldu.

Etkinlikler bünyesinde Manavgat Belediyesi ve Yenimahalle Sanat, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle Ukrayna, Belarus, Gürcistan'dan gelen 125 kişilik halk dansları ekipleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde muhteşem bir gösteri sundu. İftar sonrasında AKM önündeki sahnede buluşan Manavgat halkı, milli giysileriyle sahneye çıkan ülkelerin dans gruplarını keyifle izledi. Özellikle sahneye sarı giysileriyle çıkarak modern dans gösterisi yapan Ukraynalı Sonata Grubu yoğun alkış aldı. Gecede Manavgat Belediyesi'nin Gençlik ve Çocuk Korosu da sahne alarak bir dinleti sundu. Şef Tayfun Yılmaz'ın yöneticiliğinde sahneye çıkan 60 çocuk 23 Nisan şarkıları ve marşlar söyleyerek Manavgat halkını eğlendirdi. Pembe giysileriyle göz dolduran çocuklar, yoğun alkış aldı.