Manavgat Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisine yeni üniteler

Antalya Büyükşehir Belediyesi tesise mekanik ayrıştırma ünitesi ve gaz balonu ünitesi kazandırdı. Tesise eklenen mekanik ayrıştırma ünitesi ile ambalaj atıkları ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılırken gaz balonu ünitesi ile de tesiste üretilen enerji miktarı arttı.

Ambalaj atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Manavgat Belediyesi tarafından Manavgat Transfer İstasyonuna küçük araçlarla gelen evsel katı atıklar, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait tırlara aktarılarak Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisine taşınıyor. Mekanik ayrıştırma ünitesinde evsel atığı içerisindeki ambalaj atıkları hacimsel büyüklük ve cinslerine göre ayrılıp balyalanarak ekonomiye kazandırılıyor. Ambalaj atıklarının ayrıştırılması ile depolama sahasına gönderilen atık miktarı azaldığı için depolama sahasının ekonomik ömrü uzuyor. Bu atıklar döngüsel ekonomiye kazandırılırken çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor. Mekanik ayrıştırma ünitesinin yapımı ile yaklaşık 80 personelin istihdamı sağlanacak.

Enerji üretim miktarı arttı

Enerji üretim tesisinin bir diğer yeni ünitesi olarak gaz bolunu ünitesi oluşturuldu. Gaz balonu vasıtası ile kolektör sistemiyle sahadan çekilen metan gazının siteme daha dengeli verilmesi sağlanmakta ve böylece enerji üretim verimi yüzde 5 arttırılıyor. 3,6 MW kurulu güce sahip Büyükşehir Belediyesi Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nde üretilen elektrik miktarı 11 bin 500 hanenin aylık elektrik enerji ihtiyacına denk geliyor. Üretilen enerji satılarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelir olarak geri dönüyor. Depolama sahasında oluşan metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle azaltılan karbon emisyon miktarı da 36 bin 500 ton.