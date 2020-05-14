Manavgat Emniyeti'nden hemşirelere çiçek ve teşekkür

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri hemşireler günü vesilesiyle tüm dünyada salgın haline gelen korona virüsle mücadele kapsamında olağan üstü bir çaba harcayan hemşirelerin gününü kutladı. Manavgat Devlet Hastanesinde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek çiçek veren görevliler, çalışmalarında başarılar diledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, "Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu dönemde en büyük destekçimiz ve güvencemiz olan, gerektiğinde bizim için bireysel yaşamlarından fedakarlık yapan, her dönem yanımızda olan tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum” dedi.