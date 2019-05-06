Manavgat er meydanında İkiz kardeşler rüzgarı esti

si düzenlenen Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine 15 yaşındaki Elmalılı ikiz kardeşler damga vurdu. Deste küçükboy kategorisinde güreşen 15 yaşındaki İlker-Rıza Durmaz kardeşler, tüm rakiplerini yenerek final yaptılar.

Manavgat Belediyesi 8. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olurken, deste küçük boy kategorisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Elmalılı İlker-Rıza Durmuş ikiz kardeşler güreşlere damga vurdu. Er meydanında tüm rakiplerini yenen İlker ve Rıza Durmuş kardeşler finalde karşı karşıya geldi. Final müsabakasını kazanan İlker Durmuş şampiyonluğa ulaşırken Rıza Durmuş ise 2. Oldu.

6 yıldır er meydanında güreştiklerini belirten İlker Durmuş “Kepez Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisiyiz. Bugüne kadar başta Elmalı Yağlı güreşleri olmak üzere bir çok turnuvada şampiyonluklar elde ettik. 2017 yılında Balıkesir Kurtdere 2018 Isparta güreşlerinde karşılıklı final yaptık. Bu 2 finali Rıza kazandı. Bugün 3. Kez karşılıklı final yaptık ve ben kazandım. Amacımız başpehlivanlığa kadar gitmek” şeklinde konuştu.