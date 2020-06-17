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Manavgat-Gündoğmuş bağlantı yolu genişliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ile Gündoğmuş’u birbirine bağlayan grup yolunda genişletme ve asfalt hazırlık çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ile Gündoğmuş'u birbirine bağlayan grup yolunda genişletme ve asfalt hazırlık çalışması yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat ile Gündoğmuş arasında alternatif güzergah olan Çavuşköy-Uzunlar-Halitağalar-Namaras mahalleri grup yolunda çalışma yapıyor. Halitağalar Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda, 14 kişilik ekip 6 kamyon ve 7 iş makinesi ile mahalle yolunun dar olan kısımlarını genişletip, bozulan şarampolleri temizliyor. Manavgat ile Gündoğmuş ilçelerini birbirine bağlayan grup yolunda asfalta hazırlığı için alt yapı çalışmaları da yapılıyor. Yol, program dahilinde asfaltlanacak.

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