Manavgat hal inşaatında ince işçilik çalışmaları

Kaba inşaatı biten projede ince işçilik çalışmaları başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat İlçesi Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekare arazi üzerinde yapımı süren Manavgat Toptancı Hal Projesi'nde hızla çalışmalar devam ediyor. Projede komisyoncu dükkanları ve ardiyelerin olduğu alanda yapıların sıva çalışmaları sürüyor. Manavgat Toptancı Hali Projesi'nin kısa zamanda tamamlanıp üreticilerin ve komisyoncuların kullanımına sunulması hedefleniyor.

11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde, A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkânı, B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok'ta 20 adet tüccar ardiyesi olacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine bay-bayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. Bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak.