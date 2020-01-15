İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat Halk Et Mağazası gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşı ekonomik ve kaliteli etle tanıştırdığı Halk Et Mağazası’nın Manavgat’ta açılacak ikinci şubesinde çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşı ekonomik ve kaliteli etle tanıştırdığı Halk Et Mağazası'nın Manavgat'ta açılacak ikinci şubesinde çalışmalar sürüyor.


Yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halka uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı et sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Satış Mağazası'nın ilki Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde açılmıştı. Projeyi yürüten Büyükşehir Belediyesi İştiraki ANET, ikinci mağazasını Manavgat İlçesi'nde hayata geçirecek. Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet verecek Halk Et Manavgat Satış Mağazası artık gün sayıyor.


Halk Et satış mağazasında tadilat çalışmaları hızla devam ediyor. Halk Et'te piyasa fiyatının altına tüketime sunulan etler, hijyen bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaşıyor. ANET tarafından, içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca üreticiden ilk elden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.