Manavgat halkı iftarlarda buluşmaya devam ediyor

Manavgat Belediyesi, mübarek Ramazan Ayı içerisinde Atatürk Kültür Merkezi önünde kurduğu iftar çadırları haricinde büyük mahallelerde de vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Manavgat Belediyesi'nin son olarak Sarılar, Taşağıl, Çolaklı, Gündoğdu, Evrenseki ve Ilıca Mahallelerinde kurduğu iftar sofralarında 30 bin kişi orucunu açarken, vatandaşlar böylesine anlamlı ve güzel bir ayda bir araya gelmekten dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, iftar çadırlarında toplumun her kesimiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz büyük mahallelerimizdeki iftarlarımızda on binlerce vatandaşımızla bir araya gelerek paylaşma duygusunu pekiştiriyoruz. Ramazan ayı, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay. İftarımıza katılarak lokmamızı paylaşan tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi. Manavgat Belediyesi'nin iftar çadırları her gün merkezde AKM önünde ve 10 Nisan Pazartesi günü Side'de, 14 Nisan Cuma günü Kızılot'ta, 17 Nisan Pazartesi günü Oymapınar'da ve 18 Nisan Salı Günü Sarılar'da kurulacak.