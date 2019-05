Manavgat halkı iftarlarda buluşuyor

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayında hem Atatürk Kültür Merkezi önünde hem de büyük mahallelerde kurduğu iftar çadırlarıyla belediyenin imkanlarını halkla paylaşmaya devam ediyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, her akşam düzenlenen iftar yemeklerinde mahalle halkıyla bir araya gelip, Ramazan coşkusunu gençler, büyükler ve çocuklarla paylaşıyor. Atatürk Kültür Merkezi önündeki iftar çadırlarında her gün 3 bin kişiye düzenli olarak iftar yemeği verilirken Manavgat'ın büyük mahallelerinde iftar çadırları kuruluyor. Manavgat Belediyesi'nin iftar çadırlarına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le birlikte eşi Hatice Sözen, Chp İlçe Başkanı Aliye Coşar ve belediye meclis üyeleri de eşlik ediyor. Manavgat Belediyesi son olarak Gündoğdu, Evrenseki, Ilıca, Side ve Sarılar Mahallesi'nde kent halkıyla gönül sofrasında bir araya geldi. Mahallelerin kapalı Pazar alanlarında verilen iftar yemeklerine bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi. İftarlara Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de eşlik ederek vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan ve her gün 3 bin kişiye verilen iftar çadırlarında şenliklerde devam ediyor. Ramazan şenlikleri kapsamında gölge oyunları, tiyatrolar, dans grupları, animasyonlar, palyaço gösterileri ve şişme oyun grupları her akşam sahne alıyor. Başkan Sözen, “Manavgat Belediyemizin imkanları hepimizindir. Halkımızın da iftarlarımıza büyük ilgisi olduğunu görünce, oldukça mutlu oluyoruz. İftarlarımıza katılan tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.