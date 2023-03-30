Manavgat hükümet konağı, Haziran ayında hizmete açılacak

ANTALYA (İHA) –Antalya Manavgat'ta yapımı bütün hızıyla devam eden hükümet konağının 2 ay sonra 2023 Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılacağı bildirildi. Mevcut Hükümet Konağının Cumhuriyet Meydanına dâhil edilerek, kütüphane, okuma ve hobi alanı olarak kullanılması bekleniyor.

Manavgat'ın sembollerinden bir tanesi olması beklenen ve Hasan Fehmi Boztepe Caddesinin üzerinde bulunan hükümet konağı inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı, devam eden peyzaj düzenlemesi ve ufak tefek işlerinin de kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Hangi birimler bulunacak

Hükümet Konağının tamamlanarak hizmete açılmasıyla Manavgat Kaymakamlığı'nın yanı sıra Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü, Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü'nün yeni binada hizmet vereceği bildirildi.