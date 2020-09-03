İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Dr.Mehmet Deniz atandı

Manavgat ilçesinde Aşur Eker den boşalan Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine Manavgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr.

Dr.Mehmet Deniz atandı.


Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Opr. Dr. Mehmet Deniz, " Manavgat halkına en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız" dedi. Opr. Dr.Mehmet Deniz İstanbul Çapa tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kadın Doğum ihtisasını yaptı. Ülkenin değişik yerlerinde görev yapan Dr. Mehmet Deniz 1998 yılından buyana Manavgat Devlet Hastanesi'nde kadın doğum ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.