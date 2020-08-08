İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat Ilıca'da korkutan orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesi Ilıca mahallesi Çamur mevkisinde kırsal alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektara yakın alan yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca mahallesi Çamur mevkisinde kırsal alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektara yakın alan yandı. Yerleşim yerleri yakınlarında kontrol altına alınan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Manavgat'ın Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde Çamur mevkisinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangına Orman İşletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 1 pikap, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 helikopter, Antalya Büyükşehir belediyesine ait 3 itfaiye, Manavgat Belediyesine ait 3 kepçe katıldı.


Yaklaşık 1 hektarlık kırsal alanın zarar gördüğü yangının andız ağaçları ve kamışların elektrik hattına değmesi sonucunda çıkmış olabileceği bildirildi. Yangın ve yaşanan panik vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.