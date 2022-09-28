Manavgat Irmağı'na atlayan şahsı vatandaşlar kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ırmağa atlayan bir kişi, boğulmak üzereyken çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Manavgat Irmağı'nda bir kişinin suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, iddiaya göre ırmağa atlayan Mehmet Ç.'yi suya girip kıyıya getirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa alınan Mehmet Ç., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kısa bir süre önce meydana gelen trafik kazası sonrası büyük bir ameliyat geçirdiği, ameliyatın ardından psikolojisinin bozulduğu belirtildi.