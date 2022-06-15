Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının mücadelesi

Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının 5 dakikayı geçen mücadelesi kameralara yansırken, mücadelenin galibi, rakibini midesine indiren balıkçıl oldu.

Yukarı Hisar Mahallesi yaya köprüsü yakınlarında Manavgat Irmağı'nda yaşanan mücadele kameralar tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Manavgat ırmağında su yüzeyine çıkan balıkçılın, ağzındaki yılan balığıyla yaklaşık 5 dakika süren mücadelesinin sonunda her zaman olduğu gibi gülen taraf, yılan balığını midesine indiren balıkçıl oldu.

Mücadele sırasında suyun dibine batan ve uzun süre su altında kalan balıkçıl, avını midesine indirdikten sonra Manavgat Irmağı üzerinde gösteri yapmayı da ihmal etmedi.