Manavgat iş dünyasının talep ve sorunları Ankara'ya iletildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen TOBB Ekonomi Şurası'na katılan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyasının sorunları ve taleplerini maddeler halinde iletti.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaptığı açıklamada oldukça faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek MATSO olarak Manavgat iş dünyasının sorun, talep ve çözüm önerilerini Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar ve genel müdürlerine ilettiklerini söyledi. Şuranın Manavgat iş dünyasının sorunlarının çözülmesi noktasında katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Güngör, Manavgat iş dünyasının talep ve sorunları için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Başkan Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na talep ve sorunların çözülmesine yönelik yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Manavgat bölgesinde faaliyet gösteren firma ve işletmelerin doğrudan veya dolaylı olarak turizm ile ilişkili olduğunun altını çizen Başkan Güngör, 2015 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Manavgat'taki işletmelerin olumsuzluklar yaşadıklarını söyledi. Başkan Güngör, “Rusya ile 2015 yılında yaşanan uçak krizi ile başlayıp, Covid-19 pandemisi ve bölgemiz özelinde olan orman yangını gibi olumsuz gelişmeler ile son olarak öngörülemeyen Rusya-Ukrayna Savaşı 2022 yılı beklentileri yüksek olan bölgemiz firmalarını sürekli olumsuz yönde etkilemiştir. 2022 turizm sezonunda toparlanma süreçlerinin hızlandırılması noktasında taleplerimizi ilettik" dedi.