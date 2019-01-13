Manavgat İşitme Engelliler'de Antrenörlüğe Guddusi Aydın getirildi

Hayatı boyunca hizmet ettiği bir camianın, futbol takımına antrenörlük yapacak olmanın kendisine mutluluk vereceğini, böylelikle kulübün maddi bir külfetten de kurtulmuş olacağını belirten Guddusi Aydın, "5 yıl Antalya İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda, 6 yıl Manavgat İşitme Engelliler Futbol takımında, 7 yıl İşitme Engelliler Futbol Milli takımımız da Tercümanı olarak görev yaptım. Bu görevlerim sürecinde kulüplerde defalarca dereceler ve şampiyonluklar yaşadım." dedi.

Futbol Milli takım Teknik Direktörü Ali Metin önderliğinde 2 defa Avrupa, 2 defa Dünya ve Olimpiyat olmak üzere 5 Uluslar arası Şampiyonluk yaşadığını , bu süreçte hocalarından önemli tecrübe edinirken kurslara katılarak Antrenörlük diplomamı aldığını hatırlatan Aydın " Hedefim işitme Engelli Özel insanlarımızın sportif faaliyetlerini en iyi şekilde yapıp sosyal hayatta mutlu olmalarıdır. Bu vesile ile iş ve eş sahibi olup hayatı birlikte yaşayarak, kaliteli bir hayat sürmeleridir. ” dedi.

Manavgat İşitme Engelliler Futbol takımının bu yıl yeni bir yapılanmaya girdiğini belirten Aydın, yeni kurulan takımın antrenmanlarının haftanın 3 günü aralıksız sürdürdüğünü, yeni sezonun ilk karşılaşmasını 20 Ocak Pazar günü Evrenseki stadında kendi seyircisi önünde İstanbul takımı ile yapacağını sözlerine ekledi.