Manavgat Jandarma Trafikten trafik semineri

Gündoğdu Mahallesinde kahvehanede 110 kişinin katılımıyla seminer düzenlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı İsmail Hakkı Haliç tarafından verilen seminerde, seminere katılan vatandaşlara, genel trafik kuralları, başta olmak üzere emniyet kemeri, trafik lambaları, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, yağışlı havalarda hız yapma, durma-kalkma ve sigorta muayenesi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.