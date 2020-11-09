Manavgat Kanalizasyon Projesi'nin 3'te biri tamamlandı

Manavgat'ın ileriye dönük ihtiyaçlarını karşılayacak kanalizasyon projesinin üçte birlik kısmı tamamlandı. Bugüne kadar 1000 metrelik imalat gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Manavgat Bölgesinde Kanalizasyon, Kolektör, Şebeke Hattı ve Terfi İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi Projesi” kapsamında kanalizasyon kolektör ve şebeke hatları ile terfi istasyonlarına ait yapıların inşaatına son sürat devam ediyor. Manavgat'ın atık su altyapısı için yaklaşık 28 milyon TL maliyet ile gerçekleştirilen yatırım kapsamında kanalizasyon kolektör ve şebeke hatları ile terfi istasyonlarına ait yapılar inşa ediliyor.

Bölgede 1510 metre uzunluğunda 140 cm çapında ve 35 metre uzunluğunda 100 cm çapında betonarme kanalizasyon kolektör hattı inşa ediliyor. Buna ek olarak 40 cm çapında 600 metre beton kanalizasyon şebeke hattı yapımı da devam ediyor. Ayrıca Köprüaltı Atıksu Terfi İstasyonu'na ait inşaat rehabilitasyonu, mekanik ve elektrik ekipman temini, montajı ile aynı terfi istasyonuna bağlı 490 metrelik 80 cm çaplı terfi hattının yapımı da projede yer alıyor.

Projenin üçte birlik kısmı tamamlandı. Manavgat'ın güncel ihtiyacı ile birlikte uzun vadede ileriye dönük ihtiyaçlarını da karşılamaya yetecek çapta büyük ve önemli bu altyapı yatırımı için çalışmalar çok sayıda iş makinesi ve personel ile devam ediyor. Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi yolu (Kum yolu) üzerindeki hat imalatı yapımı hedeflenen zamanda bitirilmeye çalışılıyor