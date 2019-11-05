Manavgat Katı Atık Depolama Tesisi yoluna bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, güvenli ulaşım ağı için merkezde ve kırsalda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Manavgat'ta mevcut durumu kötü olan katı atık depolama tesisi yolunda bakım onarım çalışmaları yapıyor. Alt yapı ekipleri, yolun mevcut durumu kötü olan bölgelerini greyder ile söküyor, tekrar malzeme sererek silindir ile sıkıştırıyor. Çalışmalar tamamlanınca katı atık depolama tesisi yolu daha sağlam ve güvenli hale gelecek.