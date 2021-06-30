Manavgat-Konya yolu üzerinde orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat-Konya karayolu üzerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında yaklaşık 20 hektar ormanlık alanın yandığı bildirildi. Yangın yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınırken, alevlerin D-695 karayolu kenarında hızla ilerlemesi nedeniyle Konya-Antalya arasında yolculuk yapan araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

D-695 karayolu Gündoğmuş yol kavşağında başlayan ve rüzgarın etkisiyle karayolu güzergahında taş ocağı istikametine hızla yayılan yangında 20 hektar dolayında kızıl çam ormanının zarar gördüğü belirtildi. Yol kenarından başlaması nedeniyle, yoldan geçen bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangına 4 yangın söndürme helikopteri, Gündoğmuş., Akseki ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 23 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda ilk müdahale aracı ve pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimine bağlı çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulundu.

Araç kuyruğu oluştu

Yangının Manavgat-Konya D-695 karayoluna çok yakın olması nedeniyle Manavgat istikametinden Konya istikametine giden araçlara Gündoğmuş yol kavşağından itibaren izin verilmiyor. Yol üzerinde çok sayıda aracın beklediği ve uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü. Yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alınabildi.