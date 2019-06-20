Manavgat Motorsiklet Festivalinin bu yılki teması ‘Bağlan ama bağımlı olma'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Festival alanımızda teknolojiden uzak olabileceğimiz bir bölge oluşturmaya çalışıyoruz, oraya gelen dostlarımızın biraz daha sohbetlerine derinleştirilmesi biraz daha birbirlerine tanıyabilmelerini sağlamak anlamında bir adamımız var. Aynı zamanda teknolojik dinlenme alanı oluşturmaya daha gayret ettik" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Antalya basınıyla bir araya gelerek 9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manavgat'ın dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu ifade eden Sözen, "Dünyada hiçbir kent yoktur ki doğu sınırı ırmak, batı sınırı ırmak ve ortasından ırmak geçen, önünde kilometrelerce çok güzel sahil bandı olan. Turizm potansiyelini içinde barındıran 250 bin bakanlık belgesi ile Türkiye'nin en büyüğü olan bir Manavgat'tan bahsetmemek mümkün değil. Antalya'da yaşamaktan gurur duyuyoruz ama Manavgat'ta yaşamaktan Manavgat'ta hizmet etmekten ayrı bir gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"4 buçuk milyar dolar kazanç"

Geçen yıl Antalya'ya 14 milyon turist geldiğini hatırlatan Sözen, bunun yaklaşık 5 milyonunun Manavgat'ta ağırlandığını söyledi. Sözen, 5 milyon turistin Manavgat'ta ağırlanmasıyla yaklaşık 4 buçuk milyar dolar ülke ekonomisine kazanç sağlandığını belirtti. Bu noktada festivallerin önemine değinen Sözen, "Bir kentte fiziki yapılanmalar teknik çalışmalar illaki yapabilirsiniz ama o kentin kültürel sosyal ve sportif hayatını canlı kılmadığımız için sürecin bir tarafı eksik kalıyor. Festivallerimiz de bunun için son derece önemli. Manavgat çağdaş bir kent, aydın bir kent son derece önemli Türkiye'de ve dünyada konuşulan bir kent olmaya hızla başladı. Bunu devam ettirmek amacındayız, bunun için de çok güzel projelerimiz var" diye konuştu.

"Bu yılın teması teknoloji bağımlılığı"

Her yıl festival kapsamında doğa, kadın veya çocuk gibi temalar belirlediklerini aktaran Sözen, bu yıl festival temasının teknoloji bağımlılığı olarak belirlendiğini kaydetti. Sözen, "Mutlaka ki hepimiz faydalanıyoruz, mutlaka hepimizin hayatı yaşamımız güncel tempomuz için teknoloji önemli ama teknolojinin bizim sosyal hayatımızı güncel hayatımızı, dostluklarımızı, akrabalıklarımızı, o bizi biz yapan o temel değerlere zarar vermemesini sağlamak da bizim elimizde diye düşünüyoruz. Onun için teknolojiden belli ana başlıklar arkadaşlarım hazırladılar 'bağlan ama bağımlı olma' gibi. Festival alanımızda teknolojiden uzak olabileceğimiz bir bölge oluşturmaya çalışıyoruz, oraya gelen dostlarımızın biraz daha sohbetlerine derinleştirilmesi biraz daha birbirlerine tanıyabilmelerini sağlamak anlamında bir adamımız var. Aynı zamanda teknolojik dinlenme alanı oluşturmaya daha gayret ettik" diye belirtti.

"6-7 kulüp üyesi yurtdışından katılacak"

4 gün devam edecek festivalde 5 bin civarı motosikletli katılımının olacağını dile getiren Sözen, "Yaklaşık 150 tane motosiklet kulübünü iştirakçileri ile beraber ağırlıyoruz. Festival sürecinde insanların günlük yaşamlarından bi nebze uzaklaşabilmeleri, günlük yaşantılarındaki zorluklardan biraz uzak durmaları, kendilerini dinleyebilmeleri anlamında çok güzel aktiviteler var. Çeşitli yarışmalar, çeşitli partiler çok güzel konserler, tekne turları, motosiklet kortejleri gibi çok farklı etkinlikleri gelen konuklarımız orada görecekler. 6-7 tane yurtdışından kulüp üyeleri de festivalimize katılacak" bilgisini verdi.