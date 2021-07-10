Manavgat OSB kent ekonomisini çeşitlendirecek

Manavgat OSB'nin 2020 yılı sonunda kurulduğunu ifade eden Manavgat OSB ve MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, OSB kurulacak arazide Maliye Hazinesinin arazisinin devri sürecinin devam ettiğini belirterek devrin gerçekleşmesinin ardından planlamalar yapılarak Manavgat OSB'yi hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Kent ekonomisi çeşitlenecek

Manavgat ekonomisinin turizm ve tarım ağırlıklı olduğuna dikkat çeken Güngör, ilçenin geleceği açısından ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için OSB'nin çok önemli olduğunu kaydetti. OSB'nin hayata geçmesi ile kent ekonomisinin çeşitlenerek güçleneceğini anlatan Başkan Güngör, “İlçeye OSB kurulması ile kent olarak hem ekonomimiz çeşitlenerek güçlenecek; hem de üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlayacaktır” dedi.

İncelemede Manavgat OSB Başkan Vekili Mustafa Yazan, MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ve MATSO Genel Sekreteri Halil İbrahim Altıparmak'ta yer aldı.