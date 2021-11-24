Manavgat OSB'nin kurulacağı arsanın tapu devri gerçekleşti

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, OSB'nin yapılacağı arsanın devrini Maliye Hazinesinden aldıklarını belirterek tüm çalışmaları aşama aşama gerçekleştirip OSB'yi faaliyete geçireceklerini söyledi.

Manavgat'ın Hacıobası Mahallesinde bulunan Manavgat OSB'nin yapılacağı arsanın devri Manavgat Tapu Müdürlüğünde yapılan protokol ile gerçekleşti. MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile Manavgat Milli Emlak Müdürü Bekir Arlı arasında Maliye Hazinesine ait arazinin Manavgat OSB'ye satış sözleşmesi imzalandı.

“Manavgat OSB'de sona yaklaşıldı”

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat OSB'ye arazi devrinin gerçekleşmesinin ardından aşama aşama ilerleyerek Manavgat OSB' yi faaliyete geçirmek için sona doğru yaklaştıklarını söyledi. İlk olarak hali hazır harita yapımının gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Güngör, “Nazım imar planı, uygulama imar planı yapımı, parselasyon haritası yapımı, alt yapı tesislerinin yapımı ve son olarak oluşan parsellerin yatırımcılara tahsisini gerçekleştireceğiz” dedi.

“Ekonomi, istihdam ve ihracata büyük katkı sağlayacak”

Manavgat OSB'nin faaliyete geçmesi ile ekonomi, istihdam ve ihracata çok büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Güngör, kentin geleceği açısından ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için OSB'nin çok önemli olduğunu kaydetti. OSB'nin hayata geçmesi ile kent ekonomisinin çeşitlenerek güçleneceğini anlatan Başkan Güngör, “Şehrimize OSB kurulması ile kent olarak hem ekonomimiz çeşitlenerek güçlenecek; hem de üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlayacaktır. Üretimin artması ile Manavgat ekonomisi daha da güçlenecektir” diye konuştu.