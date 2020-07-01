İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat otogarında çalışmayan güvenlik kameralarına tepki

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otogar esnafı güvenlik kameralarının çalışmamasına tepki gösterdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogar esnafı güvenlik kameralarının çalışmamasına tepki gösterdi.


Manavgat Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan güvenlik kameralarının, 3 yıldır çalışmaması, terminalde yaşanan olayların güvenlik güçleri tarafından kısa sürede aydınlatılmasında probleme sebep olurken, terminaldeki yazıhane sahibi ve çalışanları da hırsızlık ve diğer olaylar karşısında tedirgin ediyor. Firma sahipleri otogarda meydana gelen asayiş olaylarında görüntünün yazıhanelerde arandığını, terminaldeki güvenlik kameraları çalışmadığı için sorun yaşandığını söyledi. Firmalar, Büyükşehir Belediyesi'nin otogardaki güvenlik kameralarını bir an önce faaliyete geçirmesini talep etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.