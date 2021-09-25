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Manavgat polisi yangın bölgesinde ayakkabı dağıttı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri yangında zarar vatandaşlara ayakkabı yardımında bulunduManavgat’ta 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangın 6 Ağustos’ta söndürülebildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri yangında zarar vatandaşlara ayakkabı yardımında bulundu


Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangın 6 Ağustos'ta söndürülebildi. Yangının ardından harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri yangın bölgesinde ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplum destekli polislik büro amirliğinin vatandaşlara yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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