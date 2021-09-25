Manavgat polisinden gece-gündüz huzur operasyonu

Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç'ın göreve başlamasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla huzur uygulamalarına hız verdi. Gündüz saatlerinde okullar bölgesinde çocukların ve gençlerin korunması amacıyla yapılan uygulamada, okullar bölgesinde seyir halindeki araçlar ile servis araçlarının kontrolü yapılırken detaylı çalışma gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 85 şahıs, 5 metruk bina, 41'i servis aracı olmak üzere 143 araç, 11 internet kafe, 3 oyun salonu, 6 kahvehane, 5 içkili mekan, 8 büfe ile 21 park denetlendi. Uygulamada 5 araca 2 bin 552 lira ceza işlem uygulanırken, aranan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla yapılan uygulamaların günün değişik saatlerinde, değişik yer ve mekanlarda aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.