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Manavgat Tarihi Yaya Köprüsü yeniden yaya trafiğine açılıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde Karayolları tarafından tadilat ve tamirat nedeniyle yaya trafiğine kapatılan Tarihi Manavgat Köprüsü’nün 10 Ocak’ta yeniden yaya trafiğine açılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde Karayolları tarafından tadilat ve tamirat nedeniyle yaya trafiğine kapatılan Tarihi Manavgat Köprüsü'nün 10 Ocak'ta yeniden yaya trafiğine açılıyor.


Manavgat'ın sembollerinden birisi haline gelen tarihi Manavgat Köprüsü, Pazartesi gününden başlayarak yaya geçişine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya Ulaşım Koordinasyon Merkezinin almış olduğu karar doğrultusunda bakım ve onarım çalışması başlatılan köprünün 10 Ocak tarihinde yaya geçişine açılacağı bildirildi.



1932'de açıldı


1930 yılında yapımına başlanan 1932 yılında trafiğe açılan ve Türkiye'nin ilk asma tarihi köprüsü olan Manavgat Köprüsü, 1974 yılında yeni köprünün yapılmasıyla birlikte araç trafiğine kapatılarak yaya yolu olarak kullanılmaya başlanmıştı.

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