Manavgat Titreyengöl'e Jandarma asayiş noktası

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Titreyengöl Sorgun Turizm Bölgesi'nde Jandarma Asayiş Noktası kuruldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 20 binden fazla yatak kapasiteli 5 yıldızlı 26 otelin bulunduğu Titreyengöl Sorgun Turizm Bölgesi'nde kurulan Titreyengöl Jandarma Asayiş Noktası faaliyete başladı. Turizm sezonunda bölgede en iyi ve hızlı hizmeti vermek amacıyla oluşturulan asayiş noktasında ki jandarma unsurları en son sistem araç ve teçhizatla donatıldı. Sorgun Ormanı ve Titreyengöl'den Boğaz mevkiine kadar olan bölgeyi kontrol edecek asayiş noktasında jandarma unsurları 24 saat esasıyla 1 Kasım'a kadar görev yapacak.

Titreyengöl Jandarma Asayiş Noktası'nı İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'le birlikte ziyaret eden Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol'dan bilgi aldı. Jandarma Yüzbaşı Şenol, asayiş noktasında yeteri sayıda personel görevlendirdiklerini belirterek, “Titreyengöl Manavgat'ın en önemli turizm bölgelerinden biri. Bölgede tatil yapan turistler ile çalışan vatandaşlarımızın sorunlarına en hızlı çözümü üretmek ve onların daha rahat tatil yapmalarını veya çalışmalarını sağlamak için 24 saat esasıyla görev yapacağız” dedi.

Kaymakam Mustafa Yiğit de, turizmin hem Manavgat hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi. Manavgat'a tatile gelen insanların en önemli ihtiyacının dinlenmek ve 1 yılın yorgunluğunu atmak olduğunu belirten Kaymakam Yiğit, “Bu amaçla turistlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca bu bölgede çalışan vatandaşlarımızın da huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlamalıyız” ifadelerinde bulundu.

Jandarma tarafından sorunların en hızlı bir şekilde çözümü için oluşturulan asayiş noktasının hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Yiğit, turizm sezonunun da çok iyi geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.