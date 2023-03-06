Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Demirciler Mahallesi'nde yapımına başladığı Manavgat Toptancı Hal Projesi'ni tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezi olan tarımın başkenti Antalya'ya modern hal kompleksleri kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'a modern bir hal kompleksi kazandırmak üzere Demirciler Mahallesi'nde yapımına başladığı Manavgat Toptancı Hal Projesi tamamlandı. Projede yer alan tüccar ardiyeleri, komisyoncu dükkanları ve idari binalar biterken, idari binanın sıva ve boya imalatları tamamlanarak camları takıldı. B1 ve B2 tüccar ardiyeleri, A2 ve A1 komisyoncu dükkanlarının bina alt yapısı, camları, dış cephe boyaları yapılarak otomatik kapıları takıldı. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü projede yol çalışmaları da tamamladı. Kantar da monte edilirken, kantar ofisinin sıva ve boya işlerinde de sona gelindi. Manavgat Toptancı Hal Projesi'nin hizmete hazır hale gelebilmesi için son kontroller yapılıyor.

Modern hal hizmeti

Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa zamanda tamamlanan projeyle, Manavgatlı üretici ve komisyonculara modern bir komplekste hal hizmeti verilecek. 11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde, A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkânı, B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok'ta 20 adet tüccar ardiyesi yer alıyor. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunuyor. 1. katta mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, tuvaletler, teknik oda ve 4 adet ofis, bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası yer alıyor.